«17 лет был в «Локо», а простились как-то буднично». Сычёв — об уходе Гильерме из клуба

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв оценил уход нескольких игроков красно-зелёных, включая лидеров, из клуба в летнее трансферное окно.

«Я не в курсе, что творится внутри. Поэтому не могу судить объективно. Это надо руководству задать вопрос, какой был выбран вектор направления, почему с игроками, которые отдали много сил и лет «Локомотиву», расстаются не очень красиво. Тот же Гильерме заслуживал более душевных проводов. Уходит верность. И Гильерме, и Антон Миранчук, и Рифат Жемалетдинов отдали многое клубу.

— То есть вы не поняли этого расставания?

— Да. Особенно с Гильерме. 17 лет был в «Локомотиве». Столько за свой клуб только Акинфеев больше играет. А простились как-то буднично», — приводит слова Сычёва «РБ Спорт».

Ранее «Локомотив» покинули Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Даниил Худяков, Маринато Гильерме. Указанные выше игроки, за исключением Глушенкова, ушли из клуба в качестве свободных агентов. Также «Локомотив» покинули футболисты, которые были в аренде или приостанавливали контракт с клубом.

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на четвёртой строчке в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (57).