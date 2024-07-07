Лунёв: почему так много критики касаемо Евро? Болельщики не понимают

Голкипер сборной России и московского «Динамо» Андрей Лунёв заявил, что получает удовольствие от Евро-2024.

«Если тактически смотреть, то мне действительно нравится, в частности как вратари играют на выходах. Почему тогда так много критики от болельщиков? Болельщики не понимают, им нужны голы и зрелище, но есть нюансы, которые видны только профессионалам. Я получаю удовольствие», – приводит слова Лунёва ТАСС.

В 1/2 финала Евро-2024 выступят следующие сборные: Нидерланды, Англия, Испания и Франция.

9 июля. Испания — Франция.

10 июля. Нидерланды — Англия.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.