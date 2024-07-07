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Ребко: Франция и Нидерланды будут играть в финале Евро-2024

Ребко: Франция и Нидерланды будут играть в финале Евро-2024
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Бывший футболист «Спартака» Алексей Ребко назвал вероятных финалистов чемпионата Европы — 2024. Напомним, в полуфинале Евро-2024 встретятся Испания — Франция и Нидерланды — Англия. Игры пройдут 9 и 10 июля соответственно.

«Чего я жду от игр полуфинала? Хочется сказать для начала, что этот турнир мне очень нравится. Это интересное зрелище, как и всегда такое происходит на больших международных турнирах. Что касается прогноза на матчи полуфинала, то я ставлю на Францию и Нидерланды. Думаю, что именно они будут играть в финале», — приводит слова Ребко «РБ Спорт».

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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