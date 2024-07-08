Круговой пытался отдать кубок, Тошич праздновал гол и целовал эмблему. Фото победы ЦСКА

Вчера, 7 июля, состоялся матч Братского кубка, в котором встретились московский ЦСКА и сербский «Партизан». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встреча завершилась разгромной победой ЦСКА со счётом 3:0.

Красно-синие вышли вперёд уже на третьей минуте матча благодаря голу нападающего Тамерлана Мусаева. На 51-й минуте защитник ЦСКА Келлвен удвоил преимущество армейцев. На 89-й минуте нападающий Зоран Тошич спустя две минуты после выхода на поле довёл счёт до разгромного — 3:0.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Партизан» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Таким образом, ЦСКА одержал две победы в двух матчах и разделил трофей с московским «Динамо». В Братском кубке также принимал участие белградский ОФК.