Спортдиректор «Целе» Голубин: в нашем клубе могут оказаться россияне

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин поделился информацией о трансферных планах словенского клуба.

«В «Целе» могут оказаться российские футболисты? Да, могут. Всё-таки словенские клубы играют в Лиге чемпионов. Я думаю, что в силу сегодняшней ситуации многие россияне хотели бы поиграть в еврокубках. Недавно мы рассматривали российского нападающего, но немного не договорились. У нас же играл Егор Пруцев, провёл очень хороший сезон. Мы эту традицию точно будем продолжать, – приводит слова Голубина Metaratings.

Напомним, футбольный клуб «Целе» по итогам сезона-2023/2024 с 79 очками стал чемпионом Словении, на 12 очков опередив пришедший к финишу вторым «Марибор». Команда сыграет в отборочном этапе Лиги чемпионов. В первом квалификационном раунде соперником «Целе» стала эстонская «Флора». Матчи пройдут 10 и 16 июля.