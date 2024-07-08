Радимов — о ЦСКА в предсезонке: в чемпионате будет другая история

Бывший футболист ЦСКА Владислав Радимов после победы армейцев над «Партизаном» со счётом 3:0 в матче Братского кубка заявил, что пока рано оценивать силу москвичей.

«Игроки практически те же, что и в прошлом сезоне. Усиление — один Данил Круговой. И надо понимать, что в чемпионате будет другая история, другое сопротивление. Пока рано говорить о силе ЦСКА.

Не секрет, что ЦСКА умеет играть в футбол. В команде есть мастера: Фёдор Чалов, Иван Обляков, плюс Рифат Жемалетдинов к ним присоединился.

ЦСКА должен меняться. Я помню, что «Локомотив» при Николиче играл в более комбинационный футбол. Но многое зависит от подбора футболистов», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА завершил прошлый сезон на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло «Динамо».