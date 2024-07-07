«Рома» согласовала трансфер хавбека «Ренна» Энцо Ле Фе — Фабрицио Романо

«Рома» договорилась о переходе центрального полузащитника «Ренна» Энцо Ле Фе. Об этом информирует журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По данным источника, итальянскому клубу осталось обговорить последние условия контракта с Ле Фе. Переход французского футболиста обойдётся «Роме» в € 23 млн.

24-летний Энцо Ле Фе выступает за «Ренн» с лета 2023 года, когда он перешёл из «Лорьяна» за € 20 млн. В минувшем сезоне центральный полузащитник провёл за «Ренн» 35 матчей во всех соревнованиях, отметившись пятью голевыми передачами. Контракт Ле Фе с французским клубом рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается немецким интернет-порталом Transfermarkt в € 18 млн.