ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» согласовала трансфер хавбека «Ренна» Энцо Ле Фе — Фабрицио Романо

«Рома» согласовала трансфер хавбека «Ренна» Энцо Ле Фе — Фабрицио Романо
Комментарии

«Рома» договорилась о переходе центрального полузащитника «Ренна» Энцо Ле Фе. Об этом информирует журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По данным источника, итальянскому клубу осталось обговорить последние условия контракта с Ле Фе. Переход французского футболиста обойдётся «Роме» в € 23 млн.

24-летний Энцо Ле Фе выступает за «Ренн» с лета 2023 года, когда он перешёл из «Лорьяна» за € 20 млн. В минувшем сезоне центральный полузащитник провёл за «Ренн» 35 матчей во всех соревнованиях, отметившись пятью голевыми передачами. Контракт Ле Фе с французским клубом рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается немецким интернет-порталом Transfermarkt в € 18 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android