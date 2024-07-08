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Президент Турции Эрдоган оценил потенциал Гюлера

Президент Турции Эрдоган оценил потенциал Гюлера
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался об игроке национальной команды Арде Гюлере. На Евро-2024 полузащитник, выступающий за мадридский «Реал», стал лидером сборной Турции.

«Что касается Арды Гюлера, то ему сейчас 19 лет, но играть в футбол он начал в 10 лет. Бог действительно дал ему много разных талантов. Нужно набраться терпения и дать шанс. Например, сегодня в матче с Нидерландами он отыграл 90 минут. Он хорошо распределял мяч. Особенно Арда был великолепен при подаче угловых и штрафных. Турция много выиграет от Арды, если он продолжит свой путь целеустремлённо и стабильно, не будучи избалованным. Команда «Реал», за которую он сейчас играет, тоже получит много пользы», — приводит слова Эрдогана Haber Global.

Напомним, Арда Гюлер сыграл на чемпионате Европы пять матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

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