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«Главное, чтобы нога не ушла». Онопко — о своей травме в ретроматче Беларуси и России

«Главное, чтобы нога не ушла». Онопко — о своей травме в ретроматче Беларуси и России
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Бывший защитник сборной России по футболу Виктор Онопко прокомментировал ретроматч с командой легенд Беларуси, который завершился со счётом 1:1.

«Музыка на стадионе? Да, музыка нашей молодости, особенно «Чёрный бумер». Передаём её из поколения в поколение, слушаем в раздевалке, в тренажёрном зале. Ставим музыку, чтобы наше молодое поколение знало эти песни. Травма? Посмотрим, что у меня. Там ушиб был, главное, чтобы нога не ушла», — приводит слова Онопко «РБ Спорт».

Ретроматч состоялся 7 июля. Игра была приурочена ко Дню независимости Республики Беларусь и 80-летию освобождения Белорусской ССР от фашистских захватчиков. Встреча проводилась на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь).

Виктор Онопко признан лучшим игроком этого ретроматча.

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