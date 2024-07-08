ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Титов — об уходе Промеса из «Спартака»: большая потеря, второго такого игрока, увы, нет

Титов — об уходе Промеса из «Спартака»: большая потеря, второго такого игрока, увы, нет
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов отреагировал на уход нидерландского нападающего Квинси Промеса из московского клуба.

«Чемпионат показал, что это большая потеря. Второго такого игрока, как Промес, нет, увы. Конечно, его не хватало. Но как бы играл «Спартак» с Промесом — никто не знает», — приводит слова Титова «Советский спорт».

1 июля пресс-служба московского «Спартака» объявила, что Квинси Промес покинул клуб. При этом московская команда выразила надежду на возобновление сотрудничества с Промесом.

32-летний Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде он провёл 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач. Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу красно-белые заняли пятое место в таблице.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android