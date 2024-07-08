Титов — об уходе Промеса из «Спартака»: большая потеря, второго такого игрока, увы, нет

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов отреагировал на уход нидерландского нападающего Квинси Промеса из московского клуба.

«Чемпионат показал, что это большая потеря. Второго такого игрока, как Промес, нет, увы. Конечно, его не хватало. Но как бы играл «Спартак» с Промесом — никто не знает», — приводит слова Титова «Советский спорт».

1 июля пресс-служба московского «Спартака» объявила, что Квинси Промес покинул клуб. При этом московская команда выразила надежду на возобновление сотрудничества с Промесом.

32-летний Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде он провёл 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач. Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу красно-белые заняли пятое место в таблице.