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В ЦСКА рассказали, когда клуб может объявить о подписании Жемалетдинова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб продолжает переговоры о подписании контракта с Рифатом Жемалетдиновым. Футболист тренируется и играет в составе армейцев на летних сборах.

— Жемалетдинов сказал, что мы на днях всё узнаем. Контракт будет подписан?

— Рифат правильно всё сказал. Завтра-послезавтра всё решится.

— Уже есть окончательное решение по контракту Жемалетдинова?

— Вы узнаете, чем закончились переговоры. Надеюсь, закончатся положительно, — приводит слова Бабаева Sport24.

Ранее Жемалетдинов покинул «Локомотив» после завершения срока контракта. «Чемпионат» сообщал, что полузащитник успешно прошёл медосмотр перед переходом в ЦСКА.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний Рифат Жемалетдинов провёл 20 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России.