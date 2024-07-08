«Это был ужасный сезон для «МЮ» в АПЛ». Невилл — о продлении контракта с тен Хагом

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл прокомментировал продление контракта с главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом. 2 июля «Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта со специалистом до 2026 года.

«Это был ужасный сезон для «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Я думаю, что, если бы тен Хаг не выиграл финал Кубка Англии, у него были бы большие проблемы. Но победа в финале над «Манчестер Сити», два трофея за два года — «Манчестер Юнайтед» заигрывал с другими тренерами и решил, что они не смогут найти кого-то, кто справится с работой лучше, чем тен Хаг.

В конце концов, я рад, что он остался. Причина, по которой с ним продлили контракт, — придать ему сил. У него оставался один год, и при мысли о том, что часы тикают, мы бы спрашивали его и клуб каждые десять минут», — приводит слова Невилла Daily Mail.

54-летний нидерландский специалист возглавляет команду с 2022 года. По итогам минувшего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место, набрав 60 очков в 38 матчах, и выиграл с командой Кубок Англии, одержав победу в финале над «Манчестер Сити» (2:1). Это позволит клубу принять участие в Лиге Европы в предстоящем сезоне.