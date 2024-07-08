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Стали известны лауреаты Братского кубка

Стали известны лауреаты Братского кубка
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Вчера, 7 июля, состоялся матч Братского кубка, в котором встретились московский ЦСКА и сербский «Партизан». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встреча завершилась разгромной победой ЦСКА со счётом 3:0.

Таким образом, ЦСКА одержал две победы в двух матчах и разделил трофей с московским «Динамо». В Братском кубке также принимал участие белградский ОФК.

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
07 июля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 0
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Мусаев – 3'     2:0 Келлвен – 51'     3:0 Тошич – 89'    

По окончании Братского кубка стали известны лауреаты главных наград товарищеского турнира.

Лучший игрок: Милош Красич (ЦСКА).

Лучший гол: Иван Лепский («Динамо»).

Лучший тренер: Марко Николич (ЦСКА).

Лучший голкипер: Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Лучший защитник: Милан Майсторович («Динамо»).

Лучший полузащитник: Иван Обляков (ЦСКА).

Лучший нападающий: Неманья Николич («Партизан»).

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