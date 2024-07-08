У плаката с изображением Феликса отрезали голову после промаха игрока с пенальти на Евро

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс не забил послематчевый пенальти в игре 1/4 финала Евро-2024 с Францией, который завершился со счётом 1:1, 3:5 пен. Удар игрока в штангу позволил французам пройти дальше, а португальцы вылетели с турнира.

По информации Sport.es, фанаты отрезали голову у плаката с изображением Феликса после незабитого пенальти на Евро-2024. Предлагаем ознакомиться с видео, где болельщики подходят к испорченному плакату и радостно фотографируются у него.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.