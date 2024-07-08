Аршавин: Захарян уже адаптировался в «Реале Сосьедад», не вижу смысла ему куда-то уходить

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о будущем российского полузащитника Арсена Захаряна в испанском «Реале Сосьедад».

«Прошёл только сезон, и он уже адаптировался. Его качества позволяют ему играть за сильную команду. Не вижу смысла сейчас куда-то уходить. Арсен способен завоевать место в основном составе «Реала Сосьедад», — приводит слова Аршавина «Советский спорт»

Напомним, 21-летний Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.