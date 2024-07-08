Стивен Джеррард назвал топ-клубы Европы, в которые мог перейти из «Ливерпуля»

Главный тренер «Аль-Иттифака» и бывший известный футболист «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о том, почему играл в Европе только за мерсисайдский клуб.

«У меня были предложения от «Реала» и «Челси», но моё сердце всегда принадлежало «Ливерпулю». Я никогда не жалел о своём решении. Если бы я мог вернуться назад во времени, то поступил бы так же», – приводит слова Джеррарда MBC.

Стивен Джеррард — воспитанник «Ливерпуля». В Англии он играл только за эту команду, а под занавес карьеры перебрался в США, где выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси». В 2005 году «Челси» активно интересовался Джеррардом. В то время «синих» возглавлял португальский специалист Жозе Моуринью.

Стивен Джеррард начал тренерскую карьеру в 2018 году, возглавив молодёжную команду «Ливерпуля». Саудовский «Аль-Иттифак» английский специалист принял летом прошлого года, спустя восемь месяцев после увольнения из «Астон Виллы».

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