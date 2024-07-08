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Форвард «Локомотива» Раков высказался о готовности команды к сезону после товарищеских игр

Форвард «Локомотива» Раков высказался о готовности команды к сезону после товарищеских игр
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Нападающий «Локомотива» Вадим Раков после победы в товарищеском матче с «Балтикой» (4:1) рассказал о предсезонной подготовке команды.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
06 июля 2024, суббота. 18:00 МСК
Локомотив
Москва, Россия
Окончен
4 : 1
Балтика
Калининград, Россия
0:1 Пряхин – 37'     1:1 Сарвели – 43'     2:1 Сильянов – 77'     3:1 Радиковский – 81'     4:1 Радиковский – 87'    

«В целом всё хорошо проходит — тренируемся, успеваем восстанавливаться. Провели уже три товарищеских матча, в двух победили, в одном не удалось. Силы у всех есть, набираем форму к чемпионату, готовимся», — приводит слова Ракова «РБ Спорт».

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на четвёртой строчке в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (57).

19-летний форвард дебютировал в основном составе «Локомотива» в кубковом матче с «Уралом» (2:1). В сезоне-2023/2024 Раков провёл четыре игры во всех турнирах за первую команду, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.

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