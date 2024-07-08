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Дуглас Сантос не включил в топ-5 лучших молодых игроков сезона РПЛ футболистов «Зенита»

«Чемпионат» подводит итоги голосования на звание лучшего молодого игрока сезона РПЛ-2023/2024 среди тренеров и капитанов клубов. Капитан «Зенита» Дуглас Сантоc расставил игроков в следующем порядке: 1-й – Тюкавин, 2-й – Салтыков, 3-й – Кравцов, 4-й – Файзуллаев, 5-й – Козлов.

Премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона футболисту исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство футболиста не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент окончания сезона играют за клуб РПЛ.

Узнать, кто за кого голосовал, а также о начислении баллов, вы сможете на «Чемпионате» в ближайшее время.

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