Футболист «Краснодара» Козлов: моим кумиром был Халк, а похожим хочу быть на Де Брёйне

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов, попавший в список 15 лучших молодых игроков РПЛ сезона-2023/2024 по версии капитанов и тренеров, назвал своего кумира и игрока, на которого хотел бы быть похожим по своей игре.

«Моим кумиром был Халк. А похожим я хочу быть на Де Брёйне – Кевин нравится, потому что у него нет слабых мест. Хотя первая моя форма – Неймара в «Барселоне». Я обожаю «Барсу», – сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 19-летний Данила Козлов провёл 10 матчей в составе «Балтики», в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Также на счету футболиста пять игр, один гол и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

Полностью с итогами голосования «Чемпионата» на звание лучшего молодого футболиста РПЛ прошлого сезона вы сможете в ближайшее время

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