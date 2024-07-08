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Экс-голкипер «Челси» раскритиковал Мбаппе в роли капитана сборной Франции

Экс-голкипер «Челси» раскритиковал Мбаппе в роли капитана сборной Франции
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Бывший голкипер «Челси» и сборной Австралии Марк Шварцер недоволен нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе в роли капитана национальной команды.

«Когда ты травмирован, но сообщил, что ты в форме, то в эту минуту, когда ты переступаешь эту черту, всё остальное становится неважным. некоторые игроки действительно преуспевают с капитанской повязкой, а другие — нет, и им действительно тяжело переносить это бремя. Когда вы слышите, как он проводит пресс-конференцию, вы думаете: «Ну, на самом деле, это не то, что он должен говорить». Он должен поддерживать своих игроков, рассказывая о том, какие они хорошие, фантастические, и всё получится, вместо того, чтобы говорить: «Нет, они не были хороши». Думаю, это плохо влияет на моральный дух команды», — приводит слова Шварцера Optus Sport.

Напомним, в полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с Испанией.

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Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа

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