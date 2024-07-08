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Стал известен клуб, который рассчитывает подписать Кепу Аррисабалагу летом

Стал известен клуб, который рассчитывает подписать Кепу Аррисабалагу летом
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Испанский вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии по футболу. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 29-летний голкипер получил предложение от саудовского «Аль-Иттихада». Сообщается, что этот контракт является наиболее выгодным из возможных для Кепы с финансовой точки зрения. Однако сумма и потенциальная зарплата игрока не разглашается.

Отмечается, что руководство саудовского клуба считает приоритетной задачей усиление вратарской позиции, и Кепа является одним из главных кандидатов. Испанский голкипер попросил дать ему время на принятие решения, осознавая всю серьёзность возможного переезда в Саудовскую Аравию.

В минувшем сезоне Кепа на правах аренды выступал за «Реал» и пропустил 18 голов в 20 матчах, восемь раз сыграв «на ноль». Контракт голкипера с «Челси» истекает летом 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

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