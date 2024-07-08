Тренер сборной Испании рассказал, какой совет дал Ямалю перед матчем с Францией на Евро

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал о разговоре с 16-летним Ламином Ямалем перед матчем с национальной командой Франции в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.

«На днях я сказал Ламину, что если у него будет три игрока на впереди и будет область поля, в которой у нас будет превосходство, мяч нужно будет доставить туда. Это нужно будет сделать быстро. Это также касается анализа матчей. Поэтому необходимо помогать друг другу, но также следить за другими зонами поля», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – 22:00 мск.

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