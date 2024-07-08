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Хавбек Испании Фабиан Руис ответил на вопрос о возможном уходе из «ПСЖ»

Хавбек Испании Фабиан Руис ответил на вопрос о возможном уходе из «ПСЖ»
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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Испании Фабиан Руис ответил на вопрос о возможной смене клуба в летнее трансферное окно.

«Вы хотите, чтобы я ушёл из «ПСЖ»? Я знаю, моё имя всплывает в слухах каждое трансферное окно, но я счастлив в Париже, у меня остаётся три года по контракту, и мне ещё предстоит многого достичь в моём нынешнем клубе», – приводит слова Руиса журналист Le Parisien Бенжамен Куаре в социальной сети X (ранее Twitter).

Фабиан Руис играет за сборную Испании с 2019 года. Всего футболист провёл за команду 27 матчей, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. По итогам минувшего сезона испанский хавбек сыграл за французский клуб в 35 играх, забил три мяча и отдал семь результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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