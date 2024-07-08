Стивен Джеррард сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси

Главный тренер «Аль-Иттифака» и бывший известный футболист «Ливерпуля» Стивен Джеррард сравнил форварда сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

«И Криштиану, и Месси — невероятные игроки с невероятными историями в футболе. Роналду — отличный индивидуальный бомбардир, а Месси — более совершенный командный игрок. Я не могу выбирать между ними, они оба легенды», — приводит слова Джеррарда AS со ссылкой на MBC.

Напомним, на Евро-2024 Роналду в составе сборной Португалии добрался до 1/8 финала, где проиграл сборной Испании в серии пенальти. Месси сейчас в составе сборной Аргентины выступает на Кубке Америки. 10 июля команде предстоит сыграть со сборной Канады.

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»