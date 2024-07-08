Рио Фердинанд назвал самого важного футболиста сборной Англии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд оценил игру форварда сборная Англии Букайо Сака на чемпионате Европы – 2024.

«Всё в нем кажется таким позитивным. Его невозможно не любить не только за его футбол, но и за его личность и характер.

Я бы даже сказал, что он самый важный игрок Англии, потому что он сильно отличается от всех остальных. Он тот, кто будет бежать на людей, обыгрывать их один на один и заходить им в тыл. В последнем матче он играл на позиции крайнего защитника, но он вингер. Он такой талантливый игрок», — приводит слова Фердинанда The Sun.

В полуфинале Евро-2024 сборная Англии встретится с национальной командой Нидерландов.

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