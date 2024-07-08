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Луис де ла Фуэнте прокомментировал травму Педри, из-за которой он пропустит остаток Евро

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о травме игрока основной команды Педри, которую ему нанёс хавбек сборной Германии Тони Кроос в матче 1/4 финала Евро-2024 с Германией (2:1).

«Наша команда – семья. Как во всех семьях, случаются позитивные и негативные моменты, и травма Педри – один из примеров последнего. Это проблема, но преодоление трудностей помогает укрепить командный дух. Я горжусь тем, насколько все преданы делу», – приводит слова де ла Фуэнте Sport.es.

Напомним, Кроос сфолил на Педри на восьмой минуте встречи, после чего испанского футболиста заменил хавбек Даниэль Ольмо. Ранее стало известно, что полузащитник сборной Испании Педри выбыл до конца чемпионата Европы — 2024 из-за травмы.

Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – 22:00 мск.

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