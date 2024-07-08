Эдуард Мор высказался о неназначенном пенальти в матче Испания — Германия на Евро

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о решении английского арбитра Энтони Тейлора, который не назначил пенальти в ворота сборной Испании в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2024, в котором сборная Германии проиграла Испании со счётом 1:2 и покинула домашний для себя Евро-2024.

«На мой взгляд, абсолютно верно, что пенальти не назначили. И в УЕФА говорят, что такие пенальти не будут назначать. Это посыл всем, в том числе и нам, чтобы в таких ситуациях пенальти не было. Рука расслаблена, она не напряжена. Для того, чтобы рука оказалась в неестественном положении, ее нужно напрячь. Пенальти за такое ставить не должны. Я хотел бы, чтобы это было единое четкое правило: в такой ситуации пенальти не ставится», — сказал Мор в эфире «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Отметим, речь идёт об эпизоде на 106-й минуте игры, когда атакующий полузащитник бундестим Джамал Мусиала попал мячом в руку защитнику «Фурия Роха» Марку Кукурелье, однако Тейлор не назначил пенальти.

Напомним, в полуфинале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с французской национальной командой. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами.

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