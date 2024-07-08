Экс-форвард «Челси» раскритиковал Мартинеса из-за решения по Роналду на Евро-2024

Бывший нападающий «Челси» и «Марселя» Тони Каскарино высказался об игре форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в четвертьфинальном матче Евро-2024 со сборной Франции (0:0, 3:5 – в серии пенальти).

«Как вы можете это оправдать? Как Мартинес оправдывает то, что он оставался на поле. Ему нечего было сказать в матче с Францией. И можно сказать, что в предыдущих играх Мартинес его поддерживал и очень высоко отзывался о том, какой он великий профессионал.

Но вы смотрите игру с Францией, и если бы он был молодым игроков, его бы заменили в перерыве. Сборная Франции снова разочаровала. И все их лучшие игроки не приехали. И они всё равно прошли Португалию. Я думаю, что со временем это станет огромным разочарованием. Я боюсь, что Мартинес сыграл свою роль в том, что они не смогли обойти Францию, потому что он позволил себе что-то, что навредило его команде», — приводит слова Каскарино talkSPORT.

В полуфинале сборная Франции встретится с Испанией.

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