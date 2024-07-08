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Экс-игрок «Спартака» Мор назвал команды, которые хотел бы увидеть в финале Евро-2024

Экс-игрок «Спартака» Мор назвал команды, которые хотел бы увидеть в финале Евро-2024
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о том, какие команды хотел бы увидеть в финале чемпионата Европы — 2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне хотелось бы увидеть в финале чемпионата Европы Испанию и Нидерланды. Но перед матчами 1/8 финала меня попросили сделать прогноз на все матчи Евро, я стал заложником этого прогноза. Я прогнозировал, что полуфиналы будут именно такими, какие они сейчас есть: Франция — Испания и Нидерланды — Англия. Говорил, что в финале будут играть сборные Испании и Англии. Поэтому мне приходится болеть за финал Испания — Англия и итоговую победу испанцев. Тогда получится, что я всё правильно спрогнозировал. Хотя мне всё равно, я за красивый футбол», — сказал Мор в эфире «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, в полуфинале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с французской национальной командой. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами.

Календарь матчей Евро-2024
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