Агентство Сако рассказало об интересе к футболисту со стороны российских клубов

В футбольном агентстве Sferico Sports, которое представляет интересы защитника «Монпелье» Фалайе Сако, отреагировали на слухи об интересе к футболисту со стороны российских клубов. Ранее сообщалось, что «Химки» могут арендовать Сако.

«Многие российские клубы следят за Сако. Но пока мы не получали официальных предложений», — приводит заявление агентства «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне Сако принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив одну результативную передачу. В общей сложности защитник провёл на поле 1380 минут. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года.

На данный момент трансферная стоимость футболиста в € 4 млн.

Известные дети спортсменов