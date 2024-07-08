Игрок «Урала» Ишков: Палмер сейчас один из сильнейших футболистов мира

Полузащитник «Урала» Илья Ишков, попавший в список 15 лучших молодых игроков РПЛ-сезона 2023/2024 по версии капитанов и тренеров ответил на вопрос о том, кто являлся его кумиром в детстве и назвал самого сильного футболиста мира.

«Неймар и Месси – вот два кумира детства. Футболку Лео я и хотел в детстве. А сейчас мне нравится стиль Палмера – думаю, сейчас он один из сильнейших футболистов мира», — сказал Ишков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Полностью с итогами голосования «Чемпионата» на звание лучшего молодого футболиста РПЛ прошлого сезона вы сможете в ближайшее время.

В прошлом сезоне РПЛ Ишков принял участие в 27 матчах, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.

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