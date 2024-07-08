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Игрок Испании Начо двумя словами охарактеризовал Килиана Мбаппе перед полуфиналом Евро

Игрок Испании Начо двумя словами охарактеризовал Килиана Мбаппе перед полуфиналом Евро
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Центральный защитник сборной Испании Начо Фернандес дал краткое описание французскому форварду Килиану Мбаппе и другим игрокам «трёхцветных», с которыми испанец выступал в составе мадридского «Реала» перед полуфинальным матчем чемпионата Европы – 2024, где испанская национальная команда встретится с Францией.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эдуардо Камавинга – магия, Ферлан Менди – стена, Орельен Тчуамени – крепость, Килиан Мбаппе – номер один», – приводит слова Начо Madrid Zone в социальной сети X (ранее Twitter).

Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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