ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист ЦСКА Тамерлан Мусаев объяснил, почему хочет быть похожим на Роналду

Футболист ЦСКА Тамерлан Мусаев объяснил, почему хочет быть похожим на Роналду
Комментарии

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев, попавший в список 15 лучших молодых игроков РПЛ-сезона 2023/2024 по версии капитанов и тренеров, назвал своего кумира в детстве.

«Кумиром для меня был Неймар, но в детстве хотел футболку Тотти. А похожим хочу быть на Криштиану – у него всегда есть голод к победам», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Полностью с итогами голосования «Чемпионата» на звание лучшего молодого футболиста РПЛ прошлого сезона вы сможете в ближайшее время.

В прошлом сезоне Мусаев провёл за ЦСКА 12 матчей в РПЛ, в которых он забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Также на его счету 18 матчей за «Балтику», где он забил два гола.

Сколько стоят молодые футболисты

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android