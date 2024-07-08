Футболист ЦСКА Тамерлан Мусаев объяснил, почему хочет быть похожим на Роналду

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев, попавший в список 15 лучших молодых игроков РПЛ-сезона 2023/2024 по версии капитанов и тренеров, назвал своего кумира в детстве.

«Кумиром для меня был Неймар, но в детстве хотел футболку Тотти. А похожим хочу быть на Криштиану – у него всегда есть голод к победам», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Полностью с итогами голосования «Чемпионата» на звание лучшего молодого футболиста РПЛ прошлого сезона вы сможете в ближайшее время.

В прошлом сезоне Мусаев провёл за ЦСКА 12 матчей в РПЛ, в которых он забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Также на его счету 18 матчей за «Балтику», где он забил два гола.

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