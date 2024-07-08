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Шалимов объяснил решение арбитра не назначать пенальти в матче Испания — Германия на Евро

Шалимов объяснил решение арбитра не назначать пенальти в матче Испания — Германия на Евро
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Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов высказался о решении английского арбитра Энтони Тейлора, который не назначил пенальти в ворота сборной Испании в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2024, в котором сборная Германии проиграла Испании со счётом 1:2 и покинула домашний для себя Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

«По поводу этого момента с рукой Кукурельи. На самом деле не можем разобраться. Идёт удар в створ ворот, то есть если не рука, то возможен гол. Как я для себя понял, в принципе, положение руки естественное у Кукурельи. Рука внизу. Игры рукой нет, потому что мяч летит сильно и попадает в руку. У него рука в моменте действительно внизу, она не поднималась. Почти движения не было. Но чёткости нет всё равно. У меня ощущение остаётся, что оставляют историю: «Хочу дам, хочу не дам». То есть оставляют всё на усмотрение арбитра, что не правильно, на мой взгляд», — сказал Шалимов в эфире «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Отметим, речь идёт об эпизоде на 106-й минуте игры, когда атакующий полузащитник бундестим Джамал Мусиала попал мячом в руку защитнику «Фурия Роха» Марку Кукурелье, однако Тейлор не назначил пенальти.

Напомним, в полуфинале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с французской национальной командой. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами.

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