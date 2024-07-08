Стало известно имя звёздного игрока Франции, которого Дешам может не выпустить с Испанией

Нападающий сборной Франции и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рискует оказаться на скамейке запасных в матче полуфинала Евро-2024 между сборными Франции и Испании. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

По информации источника, в полуфинале с Испанией главный тренер Франции Дидье Дешам планирует сделать ставку на вингера Усмана Дембеле с первых минут, в то время как Гризманн, как ожидается, начнёт поединок в запасе. Сообщается, что атакующее трио с Усманом должны составить Килиан Мбаппе и Рандаль Коло Муани.

Напомним, футболист мадридского «Атлетико» вышел в старте во встрече 1/4 финала с Португалией (0:0, 5:3 пен.), но уже на 67-й минуте был заменён на Усмана Дембеле, который получил от УЕФА награду лучшему игроку матча. Отметим, Гризманн принял участие во всех пяти матчах сборной на Евро, но не отметился результативными действиями.

Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами.

Открытие Евро-2024 вместе с «Чемпионатом»: