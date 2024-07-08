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Гари Невилл высказался о сборной Англии накануне полуфинальных матчей Евро-2024

Гари Невилл высказался о сборной Англии накануне полуфинальных матчей Евро-2024
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высказался о сборной Англии накануне полуфинального матча с Нидерландами на чемпионате Европы – 2024.

«Мы не сыграли в полную силу, но турнир, похоже, движется в этом направлении. Испания показала фантастический футбол, но другие команды были не слишком впечатляющими, но прошли дальше. Нидерланды и Франция, фавориты турнира, не были в лучшей форме. Это хороший знак для команды, вам нужно пройти через сложные матчи, но вы не можете полагаться на это всё время. Мне кажется, что в конце концов вы попадётесь, если не повысите уровень своей игры.

В субботу мы определённо сделали шаг вперёд с точки зрения баланса, это был прогресс, теперь нам предстоит сыграть с Нидерландами в среду, и нам придется выступить ещё лучше, потому что у них есть серьёзные игроки», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Матч Нидерланды – Англия состоится 10 июля.

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