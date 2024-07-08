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Гранит Джака рассказал о тяжёлом повреждении, с которым играл в матче с Англией

Гранит Джака рассказал о тяжёлом повреждении, с которым играл в матче с Англией
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Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака рассказал, что играл с травмой в четвертьфинальном матче чемпионата Европы – 2024 со сборной Англии.

Встреча на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» (Дюссельдорф) завершилась победой англичан со счётом 1:1 (5:3 пен.).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
5 : 3
Швейцария
0:1 Эмболо – 75'     1:1 Сака – 80'    

«В понедельник у меня диагностировали разрыв волокна в приводящих мышцах. Но я хотел быть рядом с командой и стиснул зубы. Я не мог отдавать длинные передачи или как следует пробивать по воротам во время игры. Но в остальном все было в порядке.

Нет ничего более жестокого, чем быть нокаутированным в серии пенальти. Но мы сделали всё, что могли. Я горжусь командой и тем, как мы приносили радость жителям Швейцарии и Германии. Это всегда было нашей целью. В конце концов, нервы у англичан оказались крепче», — приводит слова Джаки Mail Online.

В полуфинале Англия встретится со сборной Нидерландов.

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