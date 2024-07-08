Надеюсь, удастся найти решение, которое спасёт «Сан-Сиро» — мэр Милана

Мэр Милана Беппе Сала рассказал, что не оставляет надежд сохранить «Сан-Сиро» после планов «Интера» и «Милана» построить собственные стадионы.

«Есть кое-что, что меня немного раздражает: вопрос стадиона, в котором не хочу быть оптимистом или пессимистом, а иметь прагматическую позицию. Но надеюсь, что удастся найти решение, которое спасёт «Сан-Сиро» и убедит клубы, что он по-прежнему может быть их домом.

Всё можно сделать, в том числе и приобретение стадиона обоими клубами. Вопрос в том, согласятся ли клубы отремонтировать его, зная, что WeBuild объяснил нам, что его можно отремонтировать, не останавливая матчей, потеряв 4-5 тысяч мест из нынешних 74 тысяч.

Теперь, когда всё понятно, они должны принимать решения. А в случае с работами, кто их лучше сделает? Ответ тривиален – частные лица. Они имеют больше возможностей, могут сделать это быстро, надеюсь», – приводит слова Сала TMW.

Напомним, «Милан» планирует к 2028 году построить стадион в Сан-Донато – городе в провинции Милан. «Интер» также к тому времени собирается переехать из «Джузеппе Меацца».