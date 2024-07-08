Бывший игрок сборной Германии поддержал арбитра в матче 1/4 финала Евро-2024 с испанцами

Бывший полузащитник «Баварии» Штефан Эффенберг высказался о работе арбитра во время четвертьфинального матча чемпионата Европы – 2024 между сборными Германии и Испании (1:2 — ДВ).

«Действия испанца Марка Кукурельи не были для меня гандболом. Это не обсуждается. Рука Кукурельи не отходила от его тела, она двигалась к его нему, он прижимал руку. Это большая разница, и для меня это решающий фактор, чтобы не назначать пенальти. Решение Тейлора продолжить игру было абсолютно правильным. Тейлор произвел на меня впечатление, потому что он принимал свои решения на поле с полной убежденностью, без ВАР.

Германии даже повезло. Кроос должен был получить желтую карточку уже через четыре минуты за фол на Педри. Вскоре после этого он снова опоздал за Ламином Ямалем, это была бы вторая желтая карточка», — приводит слова Эффенберга Eurosport.

На 106-й минуте встречи полузащитник Джамал Мусиала попал мячом в руку защитнику испанцев Марку Кукурелье. Главный судья матча Энтони Тейлор не назначил пенальти за этот эпизод.

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