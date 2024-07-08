«Реал» согласовал контракт с одним из самых талантливых молодых защитников мира

Мадридский «Реал» близок к приобретению защитника «Лилля» Лени Йоро, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, «Лилль» хочет получить за трансфер Йоро € 40 млн. Но мадридский «Реал», который уже достиг соглашения с игроком, готов предложить только € 20 млн + возможные бонусы за достижение различных целей.
Ожидается, что в ближайшие недели клубам всё же удастся договориться.
Ранее была информация, что защитника пытается перехватить «ПСЖ», однако он отдаёт предпочтение «сливочным».
Напомним, в минувшем сезоне Йоро принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.
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