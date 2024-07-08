Страх Мартинеса посадить Роналду на лавку стоил Португалии Евро — Агбонлахор

Бывший форвард «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор прокомментировал игру Криштиану Роналду на Евро-2024.

«Я фанат Роналду. Он выдающийся игрок. Но Криштиану ничего не сделал на этом турнире. Он не создавал опасных моментов, не прессинговал, не защищался. Он не помогал создавать большие моменты, а в тех шансах, которые получал, мазал, не создавая проблем защитникам.

Но при этом он играл ежеминутно и не был заменён. Роберто Мартинес очень боялся оставить Роналду в запасе, и это стоило Португалии турнира», – приводит слова Агбонлахора talkSPORT.

Напомним, Роналду впервые в карьере не забил гол на большом турнире. Португалия уступила Франции в четвертьфинале Евро и покинула турнир. Подопечные Мартинеса проиграли сопернику в серии послематчевых пенальти со счётом 3:5.

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