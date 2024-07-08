Гарет Саутгейт выступил с серьёзным обвинением в адрес английских СМИ

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что английские СМИ сливают важную информацию перед матчами Евро.

«Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию через два часа после того, как мы закончили тренировку. Они исправят меня из-за того, что я сказал, что они получили её прямо из лагеря, и, возможно, так оно и было, но как это поможет команде?

Как поможет команде то, что мы даём швейцарцам, которые, возможно, ожидали, что мы будем играть по-другому, три дня на подготовку к тому, что мы можем сделать и к чему готовились?

Я должен сказать об этом, потому что нам приходится работать в такой ситуации. Это сложно, труднее, чем должно быть, но мы всё равно двигаемся дальше», – приводит слова Саутгейта talkSPORT.

Напомним, в полуфинале Евро Англия сыграет с Нидерландами.

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