Вингер Испании Уильямс назвал игрока своей сборной, заслуживающего «Золотой мяч»

Крайний нападающий сборной Испании и «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс рассказал о том, кто из испанских игроков заслуживает награды «Золотой мяч».

«Карвахаль», – приводит слова Уильямса Madrid Xtra.

Напомним, Дани провёл 48 матчей за сборную Испании. Нынешний чемпионат Европы – первый в карьере испанца. Защитник «Реала» провёл 4 матча на турнире, забил 1 гол. Во вторник, 9 июля, сборная Испании сыграет против Франции в полуфинале Евро-2024. Карвахаль пропустит матч из-за дисквалификации.

Центральный защитник сборной Испании Робен Ле Норман и нападающий «Фурия Роха» Альваро Мората также пропустят полуфинальный матч Евро.

На 29-й минуте матча Ле Норман получил жёлтую карточку за то, что в центральном круге сбил полузащитника бундестим Илкая Гюндогана. В самом конце встречи с Германией Карвахаль получил вторую жёлтую карточку за фол на атакующем полузащитнике Джамале Мусиале. Мората получил предупреждение на 120-й минуте встречи за чрезмерные эмоции, при этом игрок не находился на поле.

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