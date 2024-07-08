ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер Испании Уильямс назвал игрока своей сборной, заслуживающего «Золотой мяч»

Вингер Испании Уильямс назвал игрока своей сборной, заслуживающего «Золотой мяч»
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий сборной Испании и «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс рассказал о том, кто из испанских игроков заслуживает награды «Золотой мяч».

«Карвахаль», – приводит слова Уильямса Madrid Xtra.

Напомним, Дани провёл 48 матчей за сборную Испании. Нынешний чемпионат Европы – первый в карьере испанца. Защитник «Реала» провёл 4 матча на турнире, забил 1 гол. Во вторник, 9 июля, сборная Испании сыграет против Франции в полуфинале Евро-2024. Карвахаль пропустит матч из-за дисквалификации.

Центральный защитник сборной Испании Робен Ле Норман и нападающий «Фурия Роха» Альваро Мората также пропустят полуфинальный матч Евро.

На 29-й минуте матча Ле Норман получил жёлтую карточку за то, что в центральном круге сбил полузащитника бундестим Илкая Гюндогана. В самом конце встречи с Германией Карвахаль получил вторую жёлтую карточку за фол на атакующем полузащитнике Джамале Мусиале. Мората получил предупреждение на 120-й минуте встречи за чрезмерные эмоции, при этом игрок не находился на поле.

Календарь Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024

Реакция фанатов сборной Франции на появление Поля Погба на Евро

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android