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Названа лучшая связка игроков в истории футбола по версии FourFourTwo

Издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших связок (от двух до четырёх игроков) в центре поля в истории мирового футбола.

Лучшую связку образовали Серхио Бускетс, Хави и Андреас Иньеста, выступавшее за «Барселону».

Топ-16 связок:

1. Серхио Бускетс, Андреас Иньеста и Хави («Барселона»).

2. Хаби Алонсо, Серхио Бускетс, Хави (Испания).

3. Кевин де Брёйне, Фернандиньо, Давид Сильва («Манчестер Сити»).

4. Хаби Алонсо, Серхио Бускетс, Сеск Фабрегас, Хави (Испания).

5. Руй Кошта, Дженнаро Гаттузо, Андреа Пирло, Кларенс Зеедорф («Милан»).

6. Диди и Зито (Бразилия).

7. Рой Кин и Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»).

8. Йожеф Божик и Нандор Хидегкути (Венгрия).

9. Майкл Эссьен, Фрэнк Лэмпард, Клод Макелеле («Челси»).

10. Фернандиньо и Яя Туре («Манчестер Сити»).

11. Эдгар Давидс, Яри Литманен, Франк Райкард и Кларенс Зеедорф («Аякс»).

12. Дженнаро Гаттузо и Андреа Пирло (Италия).

13. Антуан Гризманн, Нголо Канте, Поль Погба (Франция).

14. Вим Янсен, Йохан Нескенс, Виллем ван Ханегем (Нидерланды).

15. Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич («Реал»).

16. Дидье Дешам, Патрик Виейра, Зинедин Зидан (Франция).

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