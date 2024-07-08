Роберт Морено назвал пять лучших молодых футболистов РПЛ

«Чемпионат» подводит итоги голосования на звание лучшего молодого игрока РПЛ сезона-2023/2024 среди тренеров и капитанов клубов. Главный тренер «Сочи» Роберт Морено расставил игроков в следующем порядке: первый – Кравцов, второй – Тюкавин, третий – Ишков, четвёртый – Пиняев, пятый – Кривцов.

Премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона футболисту исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство футболиста не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент окончания сезона играют за клуб РПЛ.

Узнать, кто за кого голосовал, а также о начислении баллов, вы сможете на «Чемпионате» в ближайшее время.