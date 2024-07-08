Полузащитник «Локо» Карпукас объяснил, почему его кумир — Серхио Бускетс

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас ответил на вопрос, кто является его кумиром.

«Мой кумир – Бускетс. Мы играем на одной позиции, и я очень впечатлён его сильными сторонами. Тем, за счёт чего он играет в футбол», — сказал Карпукас корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

В минувшем сезоне Карпукас сыграл 30 матчей и забил один мяч.

22-летний полузащитник является воспитанником «Локомотива», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает Карпукаса в € 6 млн.

Полностью с итогами голосования «Чемпионата» на звание лучшего молодого футболиста РПЛ прошлого сезона вы сможете ознакомиться в ближайшее время.

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