Начо – о «Реале»: счастлив, что добился всего в клубе моей жизни

Защитник саудовского «Аль-Кадсия» Начо Фернандес высказался о своей карьере в составе «сливочных».

«Реал» — это клуб, который подписывает контракты за большие деньги и на очень высоком уровне. Очень горжусь своей карьерой, мне приходилось бороться с лучшими центральными защитниками в мире. Каждый год мне удавалось переломить ситуацию, играть как лучший, конкурировать с лучшими, и это заставляет меня гордиться карьерой гораздо больше.

Счастлив, что добился всего в клубе моей жизни и что болельщики любит меня, а это очень важно. Внутренне я понимал, что это последний год. И, хотя были сомнения, знал, что это правильное время, чтобы хорошо закончить с моим клубом.

Очень сложно побеждать в «Реале», быть важным, тем более быть капитаном. Сначала победа в Ла Лиге, а потом Лига чемпионов. Невозможно, чтобы всё закончилось лучше. Я очень горд и благодарен за всё», — приводит слова Начо Marca.

В составе «Реала» Начо провёл 364 матча, забил 16 мячей и отдал 10 голевых передач.

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