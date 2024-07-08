В МИД России высказались о ретроматче легенд с Беларусью

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала проведение ретроматча легенд между футболистами России и Беларуси.

«Во-первых, это настоящий матч дружбы, во-вторых, понимаете, вот таким и должен быть спорт, он должен быть лишен вот этой злобы, ненависти. Это то, что мы сейчас все здесь и ощущаем.

Помимо всего прочего, ведь это событие одно из многих в череде связанных с годовщиной освобождения Минска от нацистских войск. Да, есть соревновательность, да, есть спортивный азарт, но он без злобы, без политической конъюнктуры.

И прекрасно, что такое количество молодёжи, детей, хотя бы узнают имена легендарных футболистов, увидят их на поле», – приводит слова Захаровой ТАСС.

Основное время игры завершилось ничейным результатом — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались россияне — 5:4.

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