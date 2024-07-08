Саутгейт раскритиковал английские СМИ, Гауфф покинула Уимблдон-2024. Главное к утру

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскритиковал английские СМИ за слив тактической информации, Эмма Наварро обыграла Кори Гауфф (6:4, 6:3) в четвёртом круге Уимблдона-2024, Магнус Карлсен не сыграет на третьем этапе Grand Chess Tour. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».