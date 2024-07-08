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8 июля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Уимблдон-2024

Саутгейт раскритиковал английские СМИ, Гауфф покинула Уимблдон-2024. Главное к утру
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскритиковал английские СМИ за слив тактической информации, Эмма Наварро обыграла Кори Гауфф (6:4, 6:3) в четвёртом круге Уимблдона-2024, Магнус Карлсен не сыграет на третьем этапе Grand Chess Tour. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Гарет Саутгейт выступил с серьёзным обвинением в адрес английских СМИ.
  2. Наварро уверенно обыграла Гауфф и вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024.
  3. Магнус Карлсен не сыграет на третьем этапе Grand Chess Tour в Загребе.
  4. Стивен Джеррард сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
  5. Медведев рассказал, какой фактор будет определяющим в матче с Синнером на Уимблдоне.
  6. Луис де ла Фуэнте прокомментировал травму Педри, из-за которой он пропустит остаток Евро.
  7. «Наверное, я достоин большего». Бариново предложении от французского «Метца».
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