«Сочи» — «Тальерес»: текстовая онлайн-трансляция матча Летнего кубка начнётся в 13:00

Сегодня, 8 июля, состоится матч Летнего кубка, в котором примут участие российский «Сочи» и аргентинский «Тальерес». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Winline Летний Кубок РПЛ Winline Летний Кубок РПЛ 08 июля 2024, понедельник. 13:00 МСК Сочи Сочи, Россия Не начался Тальерес Кордова, Аргентина Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, ранее на турнире «Сочи» крупно уступил «Зениту» со счётом 2:5, а также проиграл «Црвене Звезде» (0:2). «Тальерес» провёл только один матч на Летнем кубке, в котором также уступил команде из Санкт-Петербурга (0:1).

В товарищеском международном турнире выступают чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит», «Атлетико Тальерес» и «Сочи». Матчи проходят на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир стартовал 2 июля и и продлится до 14 июля. «Атлетико Тальерес» является серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины.